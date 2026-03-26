Salerno Basket '92 si prepara all'ultima partita della stagione, con la possibilità di qualificarsi agli spareggi salvezza se riuscirà a battere Moncalieri. La squadra si trova in una posizione critica con sole due giornate rimanenti, e una vittoria potrebbe rappresentare l’unico modo per mantenere vive le speranze di permanenza nella categoria. La partita si gioca in un momento decisivo per entrambe le formazioni coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Vincere e sperare per andare agli spareggi salvezza. A due giornate dalla fine della regular season, il Salerno Basket ’92 è ultimo con 6 punti nel girone A della Serie A2 e non ha alternative: deve battere Tecnoengineering Moncalieri sabato sera – 28 marzo – al PalaSilvestri e poi cercare l’impresa di una vittoria ad Empoli all’ultimo atto, pregando che nello stesso tempo Terme Salus Ants Viterbo e Autocenter Arese Basket Foxes perdano le due partite restanti. In tal modo, con un arrivo di tre squadre a quota 10 punti, le granatine potrebbero spuntarla perché messe meglio nella classifica avulsa, accedendo così ai playout per mantenere la categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ultima chiamata Salerno Basket ‘92: battere Moncalieri per continuare a sperare

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