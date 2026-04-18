Cremonese-Torino pronostico | Giampaolo per lo scatto salvezza ma D' Aversa punta in alto

Nel prossimo match tra Cremonese e Torino, l’allenatore dei padroni di casa spera di ottenere una vittoria per migliorare la posizione in classifica e allontanarsi dalle ultime posizioni. La squadra ospite, invece, mira a conquistare punti per mantenere la corsa alle zone alte della classifica. Entrambi gli allenatori hanno indicato obiettivi diversi, ma in campo si sfideranno con l’intenzione di ottenere il risultato.

La squadra grigiorossa cerca punti per allontanarsi dalle zone calde, i granata invece vogliono centrare la terza vittoria consecutiva La fase della stagione è quella più delicata. Soprattutto per chi, come la Cremonese, deve avanzare nel minor tempo possibile per conquistare la riconferma in Serie A. La squadra di Giampaolo ha gli stessi punti del Lecce terzultimo, quindi il margine d'errore è minimo. D'altro canto il Torino è in una situazione decisamente più tranquilla, con un margine di +12 sulla zona retrocessione che non espone a rischi concreti. L'obiettivo, dunque, diventa migliorare la propria classifica, dopo due vittorie di fila.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cremonese-Torino, pronostico: Giampaolo per lo scatto salvezza, ma D'Aversa punta in alto Notizie correlate Cremonese-Torino, il pronostico: Giampaolo per lo scatto salvezza, ma D'Aversa punta in altoLa squadra grigiorossa cerca punti per allontanarsi dalle zone calde, i granata invece vogliono centrare la terza vittoria consecutiva La fase della... Pronostico Cremonese-Torino: i precedenti turbano GiampaoloCremonese-Torino è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vardy, Sanabria e... non solo: Cremonese in ansia, l'attacco continua a perdere pezzi; Pronostici Cremonese-Torino: Statistiche, Dove in TV 19.04.2026 Serie A; Cremonese-Torino, lunch match allo Zini: Giampaolo cerca punti salvezza, D’Aversa gestisce; Cremonese-Torino: Pronostico, Quote E Risultato Esatto Della 33ª Giornata Di Serie A 2025/26. Pronostico Cremonese-Torino: i precedenti turbano GiampaoloCremonese-Torino è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Cremonese-Torino: pronostico, anteprima e probabili formazioniDomenica allo Stadio Zini una Cremonese in caduta libera ospita un Torino in forma smagliante. I grigiorossi cercano disperatamente una vittoria che manca da troppo tempo, mentre i granata puntano al ... calciodangolo.com Una tradizione che vibra da secoli Dalla scuola di Cremona fino al Piemonte: non tutti sanno che anche a Torino a partire dal ’700, nascono botteghe e maestri liutai illustri, ponte tra la liuteria classica cremonese e quella piemontese Domani sullo spartito facebook #DAversa pre #Cremonese- #Torino: "Domani mi spiacerebbe pareggiare" Il tecnico granata parla alla vigilia del match dello Zini #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo completo: x.com