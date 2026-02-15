Salvezza Serie A | Cremonese e Genoa impattano 0-0 lotta aperta e poche emozioni allo Zini
La Cremonese e il Genoa hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto, una partita decisiva per la corsa alla salvezza che si è giocata allo Zini. La partita è stata combattuta, ma non ha regalato molte emozioni ai tifosi presenti, con poche occasioni da gol da entrambe le parti.
Pareggio senza gol allo Zini: Cremonese e Genoa si dividono la posta in uno scontro cruciale per la salvezza. Cremonese e Genoa hanno pareggiato 0-0 oggi pomeriggio allo Stadio Giovanni Zini in una partita fondamentale per la lotta salvezza. Il risultato, sebbene non entusiasmante, permette a entrambe le squadre di mantenere un margine sulla zona retrocessione in un campionato di Serie A estremamente competitivo e in bilico. Primo tempo equilibrato: prudenza e occasioni sfiorate. La partita è iniziata con un approccio tattico prudente da entrambe le formazioni, consapevoli dell'importanza di non perdere punti preziosi.
Diretta gol Serie A LIVE: Cremonese Verona 0-0, poche emozioni allo Zini
Segui la diretta delle partite di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata.
Cremonese Verona 0-0, poche emozioni allo ‘Zini’. I lombardi sempre a metà classifica, gli scaligeri ultimi. Il resoconto del match
Nel match tra Cremonese e Verona terminato 0-0, poche occasioni e un ritmo contenuto hanno caratterizzato l'incontro allo 'Zini'.
Calcio, Cremonese-Genoa 0-0: sfida salvezza senza vincitoriRoma, 15 feb. (askanews) - Finisce 0-0 tra Cremonese e Genoa lo scontro salvezza dello Zini. Un punto a testa per lombardi e liguri che ... sport.tiscali.it
Classifica Serie A, scatto salvezza del Parma. Passettino per Genoa e CremoneseDopo le sfide di ieri ed il successo in rimonta delle 12.30 del Sassuolo sul campo dell'Udinese, la Serie A prosegue con le due sfide delle 15. Successo. tuttomercatoweb.com
