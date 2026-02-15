Salvezza Serie A | Cremonese e Genoa impattano 0-0 lotta aperta e poche emozioni allo Zini

La Cremonese e il Genoa hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto, una partita decisiva per la corsa alla salvezza che si è giocata allo Zini. La partita è stata combattuta, ma non ha regalato molte emozioni ai tifosi presenti, con poche occasioni da gol da entrambe le parti.

Pareggio senza gol allo Zini: Cremonese e Genoa si dividono la posta in uno scontro cruciale per la salvezza. Cremonese e Genoa hanno pareggiato 0-0 oggi pomeriggio allo Stadio Giovanni Zini in una partita fondamentale per la lotta salvezza. Il risultato, sebbene non entusiasmante, permette a entrambe le squadre di mantenere un margine sulla zona retrocessione in un campionato di Serie A estremamente competitivo e in bilico. Primo tempo equilibrato: prudenza e occasioni sfiorate. La partita è iniziata con un approccio tattico prudente da entrambe le formazioni, consapevoli dell'importanza di non perdere punti preziosi.

Nel match tra Cremonese e Verona terminato 0-0, poche occasioni e un ritmo contenuto hanno caratterizzato l'incontro allo ‘Zini’.

