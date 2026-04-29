Dinamo ai playoff | sfida con l' Esperia Cagliari per il sogno Serie B Nazionale
Si sono aperti gli ottavi di finale dei playoff di Serie B Interregionale con 16 squadre provenienti dai gironi E e F della Conference Sud. La sfida tra la squadra di casa e l’Esperia Cagliari rappresenta uno degli incontri principali di questa fase, che deciderà le squadre che accederanno ai quarti. Le partite si svolgono in diverse città, con le squadre impegnate a conquistare un posto nella prossima fase del torneo.
BRINDISI - Al via gli ottavi di finale dei playoff di Serie B Interregionale, che coinvolgono le 16 squadre qualificate dalla Conference Sud, provenienti dai gironi E e F. Accedono alla post-season le prime otto classificate di ciascun raggruppamento. Il tabellone prevede accoppiamenti incrociati.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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