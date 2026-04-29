Dinamo ai playoff | sfida con l' Esperia Cagliari per il sogno Serie B Nazionale

Si sono aperti gli ottavi di finale dei playoff di Serie B Interregionale con 16 squadre provenienti dai gironi E e F della Conference Sud. La sfida tra la squadra di casa e l’Esperia Cagliari rappresenta uno degli incontri principali di questa fase, che deciderà le squadre che accederanno ai quarti. Le partite si svolgono in diverse città, con le squadre impegnate a conquistare un posto nella prossima fase del torneo.