Precedenti e prospettive Nel 2004 l’ultimo successo contro il Venezia Sabato con la Carrarese è una sfida playoff

Il Venezia torna a sfidare la Carrarese in una partita che potrebbe decidere le sorti dei playoff. Sono passati quasi vent’anni dall’ultimo successo contro i veneti, e ora il momento di cambiare rotta. I giocatori sanno che questa gara è decisiva: una vittoria potrebbe aprire le porte a una stagione importante, mentre una sconfitta complicherebbe tutto. La squadra si prepara con determinazione, consapevole che il passato pesa, ma anche che il presente può scrivere una nuova pagina. Sabato sarà una partita da non perdere.

Guardare la realtà, attualmente, significa intraprendere due tipi di corse. La prima, con un occhio alle spalle. La seconda, con lo sguardo in avanti verso il quinto posto occupato dal Cesena. Venezia, Monza, Frosinone e Palermo stanno giocando un altro campionato e hanno creato un solco col resto del mondo, il Modena non può pensare ora di inserirsi in quella mischia. Considerati anche i numeri: due vittorie in due mesi, tredici punti conquistati nelle ultime quattordici partite. Aggiungiamo inoltre i precedenti con il Venezia. I canarini non ottengono un successo coi lagunari dal 2004, 1-0 in serie B alla settima giornata.

