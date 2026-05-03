Dopo mesi di ricovero, Lorenzo, un ragazzo di 15 anni, è stato dimesso il primo maggio. Il giovane aveva subito danni ai polmoni a causa dei fumi tossici respirati durante un incendio avvenuto a Capodanno. La sua degenza si era protratta a lungo, e ora si trova di nuovo a casa, dopo il periodo di cura e riabilitazione.

Dopo mesi interminabili, finalmente Lorenzo è tornato a casa. Il ragazzo di 15 anni lotta con gravi problemi ai polmoni causati dai fumi tossici respirati durante il rogo di Capodanno. Per questo, ha avuto anche una grave crisi respiratoria che ha messo in pericolo la sua vita “Voglio solo una cosa. Andare all’aria aperta a vedere la primavera con Lollo.La nostra primissima uscita dall’inizio dell’incubo”. Così parla la madre diLorenzo Riva, un giovane di 15 anni sopravvissuto al rogo di Crans-Montanache ha lottato per mesi dalla tragica notte di Capodanno, dove hanno perso la vita 41 persone e115 sono rimaste ferite. Il giovane ha vissuto dei momenti terribili, ed è stato uno dei ricoverati più gravi tra i ragazzi curati a Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans-Montana, la storia di Lorenzo dimesso il primo maggio

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A cinque mesi esatti dal rogo di Crans-Montana oggi Lorenzo ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato. "Non è l'ultimo, ancora 4 nostri giovani nel centro ustioni continuano il loro doloroso percorso verso la normalità", ha sottolineato in un x.com