Dopo settimane di ricovero tra Milano e Roma, il 16enne rimasto ferito nel rogo di Capodanno è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa. La sua condizione è stata valutata stabile e ora si trova nel suo ambiente familiare. La notizia è stata comunicata dai medici che lo hanno seguito durante il periodo di degenza.

Dopo settimane di ricovero tra Milano e Roma, il giovane rimasto ferito nel rogo di Capodanno lascia l’ospedale. Il padre: “Finalmente a casa” È tornato a casa Manfredi Marcucci, il sedicenne rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato a Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. Il giovane è stato dimesso dalPoliclinico Gemellidi Roma nella giornata di ieri. La notizia è stata confermata dal padre Umberto, che ha parlato con sollievo del ritorno del figlio. Il ragazzo era stato inizialmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato sottoposto a cure intensive e mantenuto in coma farmacologico. Solo dopo un progressivo miglioramento del quadro clinico, avvenuto nei giorni successivi, era stato possibile il trasferimento nella capitale, avvenuto l’8 marzo, per proseguire il percorso terapeutico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, Manfredi Marcucci dimesso dall’ospedale: il 16enne è tornato a casa

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