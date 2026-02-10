Crans Montana i feriti italiani sono tutti fuori pericolo l’annuncio | Un terzo già dimesso

Tutti i feriti italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana sono fuori pericolo. L’ospedale di Milano ha fatto sapere che, dopo le cure, un terzo di loro è già stato dimesso. Rimangono in ospedale solo i casi più gravi, ma nessuno è più in terapia intensiva. La situazione, insomma, si sta lentamente normalizzando.

Nell'ospedale milanese dove erano stati trasferiti i feriti italiani della strage di Crans-Montana rimangono ricoverati solo i casi più gravi ma tutti sono usciti dalla terapia intensiva. La prognosi resta riservata ma solo per precauzione. Crans-Montana, i feriti ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita". Ma la prognosi non è sciolta A poco più di un mese dalla strage di capodanno al Constellation, i medici di Milano hanno dato un segnale positivo. Crans-Montana: 12 giovani italiani feriti a Niguarda, uno fuori pericolo ma 7 in rianimazione Sono ancora critiche le condizioni dei dodici giovani italiani rimasti feriti nel incendio della discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Mattarella al Niguarda incontra medici e familiari dei ragazzi feriti a Crans-Montana; Milano, Mattarella al Niguarda per visitare i feriti di Crans-Montana; Crans-Montana, un mese dopo l'incendio: la seconda fase della cura dei giovani feriti al Niguarda; Errori di comunicazione e pochi contatti con le famiglie dei feriti di Crans-Montana: La Svizzera ci ha deluso. Crans-Montana, i feriti ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita. Ma la prognosi non è sciolta L'assessore al Welfare lombardo, Guido Bertolaso, ha fatto il punto a margine della seduta del Consiglio regionale: I ragazzi al Niguarda hanno lasciato tutti la terapia intensiva. Crans-Montana, Bertolaso: Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vita Oggi possiamo dire che i ragazzi più gravi sono fuori imminente pericolo di vita. Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso. Bertolaso: "I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non son più in pericolo di vita". Al Niguarda tutti fuori dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa. Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell'incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l'incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun.

