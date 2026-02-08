Arrivo vinco e vado via L' anno interista di Grosso tra un 5 al debutto e lo scudetto
L’allenatore del Sassuolo, che nel 2006-07 giocò con l’Inter, torna a Milano per una partita speciale. Dopo aver iniziato con una sconfitta, con un 5-0 contro il Milan, ora si prende la scena vincendo e poi lasciando il campo. La sua esperienza nerazzurra dura solo un anno, ma resta impressa, tra un debutto difficile e un tricolore che ancora ricorda.
L’uomo della provvidenza si rivelò al mondo nerazzurro sotto le montagne, a Riscone di Brunico, in una di quelle amichevoli estive dove segni sei gol e te ne torni in stanza a riposare. Fabio Grosso, l’uomo degli ultimi minuti e dell’ultimo rigore, “l’atto estremo della grande magia” – parola di Lippi – sfiderà il suo passato per la seconda volta da allenatore. Vent’anni fa, da campione del mondo, indossò la maglia dell’Inter per una stagione sola. Un’avventura iniziata con la vittoria in rimonta in Supercoppa e conclusa con lo scudetto. Una rivisitazione pallonara di “veni, vidi, vici”. Sbarcò, vinse e se ne andò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
