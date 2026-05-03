Quattrocentoquarantacinque proposte sono arrivate da tutto il mondo per il concorso internazionale volto a ridisegnare otto chilometri di costa nel leccese. Tra i partecipanti figurano architetti di fama internazionale, tra cui due noti per le loro realizzazioni di spicco. La selezione coinvolge uno staff di professionisti incaricati di valutare le proposte che spaziano tra varie interpretazioni e soluzioni per il progetto di riqualificazione dell’area costiera.

Archistar del calibro di Stefano Boeri e Massimiliano Fuksas tra i 45 partecipanti al concorso internazionale per ripensare otto chilometri di costa leccese. E un’altra firma di fama mondiale, la francese Odile Decq, indicata dall’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone per la presidenza della commissione chiamata a valutare gli elaborati progettuali. Un nome che segna il livello della sfida e certifica la dimensione internazionale dell’intervento sulle marine. Il concorso, “Il Parco naturale abitato”, riguarda la rigenerazione delle marine di Torre Rinalda, Spiaggiabella e Torre Chianca ed è finanziato con 2 milioni e 411mila euro nell’ambito del Cis Brindisi–Lecce–Costa Adriatica.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Costa, otto chilometri da archistar: Boeri e Fuksas tra i progettisti del Cis

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