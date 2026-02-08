Stefano Boeri disegna il nuovo lungomare di Otranto, che si estende dalla Madonna dell’Altomare fino al Faro Bianco. Il progetto prevede anche una connessione con l’area di Porto Craulo, che sarà rinaturalizzata. L’archistar ha già avviato i lavori per ridisegnare il volto della città, puntando a un tratto più moderno e accessibile sul mare.

Stefano Boeri progetterà il nuovo lungomare di Otranto, dalla Madonna dell’Altomare sino al Faro Bianco, per poi connetterlo all’area rinaturalizzata di Porto Craulo. Il Cis, Contratto Istituzionale di Sviluppo, è la grande opportunità di riqualificazione e rilancio della Costa Adriatica salentina L’intero programma è stato avviato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Nell’ambito del “Cis Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”, è stato finanziato per un importo pari all’incirca a 4,5 milioni di euro il nuovo lungomare di Otranto. Per la progettazione ci sono 272,652 euro. Stefano Boeri, architetto e urbanista, ha vinto con la sua proposta, di strettissima misura, su altri prestigiosissimi studi la progettazione del nuovo lungomare che sarà la totale riqualificazione della parte nord della baia di Otranto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Otranto, il lungomare a effetto griffato dall'archistar: progetto a Boeri

Approfondimenti su Otranto Lungomare

Un sopralluogo con l'archistar Boeri segna un passo importante nel progetto di riqualificazione della spiaggia del Passetto ad Ancona.

A Milano, il progetto immobiliare di lusso BoscoNavigli, realizzato nell’area dello Scalo San Cristoforo e coinvolto in un’inchiesta sulla pianificazione urbana, si trova ora davanti a un procedimento giudiziario.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Amare il silenzio significa amare se stessi.... Carmen Lungomare degli Eroi ad Otranto Salento, Puglia Dino Longo facebook