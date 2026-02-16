caso beic a processo le archistar stefano boeri e cino zucchi

Il giudice ha deciso di processare gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel caso Beic, perché sono sospettati di aver manipolato un'asta pubblica. La loro posizione si basa su accuse di aver fornito informazioni false e di aver avuto conflitti di interesse durante il concorso per la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura a Milano. Gli architetti, noti per i loro progetti innovativi, sono stati chiamati a rispondere delle accuse in tribunale.

Milano, 16 febbraio 2026 – Gli architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile. Conflitto d’interessi. Stando alle indagini dei pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini - che avevano stralciato, in vista dell'archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico - Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato il loro conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

