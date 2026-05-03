Un nuovo saggio analizza come la memoria collettiva stia modificando la percezione del passato. L'autore affronta il modo in cui le narrazioni storiche vengono rielaborate e talvolta cancellate nel tempo. Il testo si concentra sulla crisi della storia nella società contemporanea e sui processi di conservazione e perdita delle testimonianze storiche. La riflessione si basa su esempi di come il passato venga interpretato e trasmesso nelle società moderne.

Il saggio di Giovanni Belardelli, Il tramonto del passato. La crisi della storia nella società contemporanea, edito da Rubbettino, s’inserisce in un filone di riflessione ormai centrale nel dibattito storiografico e filosofico contemporaneo: quello relativo alla trasformazione del rapporto tra l’uomo e il tempo storico. L’approccio dell’autore si distingue per equilibrio e misura. Non sostiene che la storia sia giunta alla sua fine, ma evidenzia come essa abbia progressivamente smarrito quella centralità culturale e quel ruolo guida che aveva nella modernità, quando veniva concepita come un processo dotato di senso e direzione. Memoria e storia: una distinzione decisiva.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Così la memoria sta cancellando la storia: “Il tramonto del passato” di Belardelli spiega perché

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