Torino Kulenovic titolare al posto di Zapata | perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il Genoa

Da calcionews24.com 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kulenovic prende il posto di Zapata per motivi tecnici, motivo che ha spinto l’allenatore a sceglierlo come titolare. La decisione deriva dall’analisi delle prestazioni e dal bisogno di rafforzare l’attacco. Baroni ha spiegato che questa scelta mira a migliorare la compattezza della squadra. I tifosi aspettano di vedere come questa modifica influenzerà la partita contro il Genoa. La formazione ufficiale verrà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

torino kulenovic titolare al posto di zapata perch233 questa scelta baroni la spiega cos236 prima del match contro il genoa
© Calcionews24.com - Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il Genoa

Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Genoa, De Rossi a DAZN prima del Torino: «Dovremo avere coraggio. Baldanzi? Lo conosco, ha voglia. Mi ha dimostrato questa cosa» Juve Como 0-2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Bayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagli Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Baroni prima di Torino-Milan: “Diavolo grande squadra. Zapata titolare? Dico …”

Zapata arrabbiato dopo il cambio in Atalanta Torino, Baroni spiega: «Ecco cos’è successo»Dopo la partita tra Atalanta e Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato l’episodio che ha visto Zapata arrabbiato dopo essere stato sostituito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Probabili formazioni Genoa-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Malinovskyi, Adams, Simeone e Kulenovic; La spalla di Simeone: prima per Kulenovic o fiducia a Zapata; Torino, Kulenovic si candida: chance in più con Adams ko; Serie A: in campo domenica alle 12,30 Genoa-Torino DIRETTA Probabili formazioni.

torino kulenovic titolare alProbabili formazioni Genoa-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Malinovskyi, Adams, Simeone e KulenovicIl Genoa ospita il Torino al Ferraris in una gara molto importante per la corsa alla salvezza: le scelte di formazione di De Rossi e Baroni in vista del lunch match della domenica. msn.com

torino kulenovic titolare alGenoa-Torino, le formazioni ufficiali: esordio per Ebosse, Kulenovic in attaccoLe scelte ufficiali degli allenatori, Daniele De Rossi e Marco Baroni, sulle formazioni da schierare in questa sfida del 26° turno di Serie A ... msn.com