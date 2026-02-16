Moratti | La Juve sta esagerando Fa la vittima del calcio italiano ma la storia non la ricorda così
Massimo Moratti ha accusato la Juventus di esagerare, sostenendo che si presenta come vittima del calcio italiano quando, secondo lui, la sua storia dimostra il contrario. Durante un’intervista, l’ex presidente dell’Inter ha citato i numerosi scudetti vinti e i momenti difficili attraversati dalla società torinese, affermando che il club sta adottando una postura troppo difensiva. Moratti ha anche ricordato alcuni episodi passati in cui la Juve ha fatto fronte a contestazioni e sanzioni, sottolineando come questa tendenza a lamentarsi non sia nuova.
Le parole dell'ex presidente nerazzurro. Massimo Moratti, ex presidente dell' Inter, ha parlato a Radio Anch'Io Sport di Inter Juve e del caso della simulazione di Bastoni. SIMULAZIONE BASTONI – « Le simulazioni infastidiscono, anche chi fa finta di prendere un colpo in faccia e magari l'ha preso sul petto. Hanno fatto venire noia. Questa di Bastoni è una simulazione entusiasta, ha fatto un salto incredibile da un allungamento del braccio dell'avversario che poi si è pentito ma comunque ha allungato il braccio e ha messo Bastoni nella condizione di approfittare della situazione.
Moratti: “Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’. La Juve fa la vittima”
Moratti ha criticato Bastoni, accusandolo di aver finto un fallo in modo troppo evidente durante la partita.
