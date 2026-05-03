Cos'è il color block la tendenza Primavera Estate 2026 che utilizza tonalità a contrasto nell'outfit

Il color block è una tendenza moda che consiste nell'abbinare tonalità a contrasto all’interno di uno stesso outfit. La tecnica si basa sull’uso di colori vivaci e complementari, scelti per creare effetti visivi di forte impatto. Per questa stagione PrimaveraEstate 2026, stilisti e fashionisti sperimentano con combinazioni audaci, spesso abbinando capi di colori opposti per ottenere un look deciso e dinamico. La tendenza si sta diffondendo tra chi desidera un guardaroba colorato e originale.

Ultimamente non si fa altro che parlare di color block. Cosa significa e come si crea un look che segue la tendenza più originale e cool della PrimaveraEstate 2026?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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