La finale di Coppa Italia tra l’Inter e la Lazio si avvicina, con entrambe le squadre che puntano a conquistare il trofeo. La vittoria potrebbe influenzare la posizione in classifica nelle competizioni europee, determinando gli accessi a Europa League e Champions League. Se la Lazio dovesse trionfare, potrebbe ottenere un piazzamento diretto in Europa League, influenzando anche le altre squadre coinvolte nella corsa continentale.

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© Calcionews24.com - Coppa Italia, Inter-Lazio in finale: i possibili effetti sulla corsa europea. Cosa cambia per l’Europa League se vincessero i biancocelesti?

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