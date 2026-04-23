Se la squadra di Sarri dovesse conquistare la Coppa Italia battendo l’Inter in finale, ci sarebbe il rischio che l’Atalanta perda la possibilità di qualificarsi direttamente in Europa. Se la Dea si fermasse al settimo posto in campionato, la vittoria in coppa potrebbe portare a conseguenze sulla partecipazione alle competizioni continentali. La situazione si lega ai risultati del campionato e alla classifica finale.

Quattro posti in Champions, due in Europa League, uno in Conference. Questo è il quadro delle italiane nelle coppe europee 2026-27. Uno è già aritmeticamente assegnato, quello dell'Inter nella massima competizione. Gli altri tre in Champions, stando alla classifica attuale, sarebbero di Milan, Napoli e Juventus. In Europa League ci andrebbero la quinta e la sesta, ovvero Como e Roma, ai preliminari di Conference la settima, quindi l'Atalanta. Ma se la Lazio vincesse la Coppa Italia, cosa accadrebbe, dato che chi la alza si guadagna di diritto l'accesso alla seconda coppa europea? In caso di successo dell'Inter in finale, non cambierebbe nulla.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, altro sgambetto all'Atalanta? Se vince la Coppa Italia, Europa a rischio per la Dea

LAZIO 2 - 2 ATALANTA BC | Semi Final Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 | Football Players Age

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