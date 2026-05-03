Cosa è successo a Leclerc | testacoda macchina danneggiata e 3 posizioni perse all’ultimo giro!

Durante il Gran Premio di Miami 2026, Charles Leclerc ha vissuto un finale difficile. All’ultimo giro, il pilota ha perso il controllo dell’auto, finendo in testacoda e danneggiando la vettura. Questa manovra gli ha fatto perdere tre posizioni in classifica, mettendo fine alle sue speranze di miglior risultato. L’incidente ha coinvolto il monegasco nelle fasi finali della gara, alterando le sue possibilità di ottenere punti.

Dal sogno all’incubo. Si può riassumere così l’andamento del Gran Premio di Miami 2026 per Charles Leclerc ed in generale per la Ferrari, che (in attesa dell’esito di alcune investigazioni) ha chiuso addirittura fuori dalla top5 con entrambe le macchine dopo aver dato l’impressione almeno inizialmente di potersi giocare anche una possibile vittoria. Il monegasco della Rossa, terzo in griglia, si è ritrovato infatti subito al comando della corsa grazie ad un’ottima partenza (sverniciando la Mercedes del pole-man Kimi Antonelli e superando Max Verstappen con un perfetto incrocio di traiettorie in curva 1) riuscendo poi a conservare la leadership nei primi giri fino all’ingresso della Safety Car.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata e 3 posizioni perse all’ultimo giro! Notizie correlate F1, Charles Leclerc: “La macchina cambia tanto da un giro all’altro. Domani ci attende una gara bagnata”Charles Leclerc è abbastanza dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del... Leggi anche: Kimi Antonelli da leader vero a Miami, doma Norris e McLaren: beffa Leclerc, la sua Ferrari cede all’ultimo giro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Milano, cosa è successo al corteo del 25 aprile: le foto di Netanyahu sventolate, la protesta dei singoli, il primo blocco spezzato. Così si è scatenato il caos; Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo. Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata e 3 posizioni perse all’ultimo giro!Dal sogno all'incubo. Si può riassumere così l'andamento del Gran Premio di Miami 2026 per Charles Leclerc ed in generale per la Ferrari, che (in attesa ... oasport.it Tomori, espulsione in Sassuolo-Milan dopo 24': cosa è successoGià ammonito, al 24' di Sassuolo-Milan, Tomori atterra Laurienté lanciato in ripartenza, e riceve il secondo cartellino giallo da Maresca. Rossoneri in dieci e già sotto di un gol ... corriere.it #Spalletti risponde a #Sogliano: “Non ho capito cosa vuole. Loro stavano a terra ogni 30 secondi” x.com Così Sammarco dopo Juve Verona Cosa ha detto in conferenza stampa - facebook.com facebook