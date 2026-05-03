Cosa è successo a Leclerc | testacoda macchina danneggiata 3 posizioni perse e poi la penalità a Miami

Durante il Gran Premio a Miami, il pilota ha avuto un incidente che ha coinvolto uno scontro con una vettura e la conseguente perdita di tre posizioni in classifica. La sua auto è risultata danneggiata, e negli ultimi due giri ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato. La penalità è stata comunicata poco dopo l’incidente, con il pilota che ha affrontato conseguenze sulla classifica finale.

AGGIORNAMENTO ORE 23.35. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato, di cui si è reso protagonista negli ultimi due giri per problemi alla monoposto. Il pilota della Ferrari è così retrocesso dal sesto all’ottavo posto: Hamilton diventa sesto, Colapinto sale in settima posizione. — Dal sogno all’incubo. Si può riassumere così l’andamento del Gran Premio di Miami 2026 per Charles Leclerc ed in generale per la Ferrari, che (in attesa dell’esito di alcune investigazioni) ha chiuso addirittura fuori dalla top5 con entrambe le macchine dopo aver dato l’impressione almeno inizialmente di potersi giocare anche una possibile vittoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata, 3 posizioni perse e poi la penalità a Miami Notizie correlate Leggi anche: Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata e 3 posizioni perse all’ultimo giro! Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc, penalità per Antonelli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, cosa è successo al corteo del 25 aprile: le foto di Netanyahu sventolate, la protesta dei singoli, il primo blocco spezzato. Così si è scatenato il caos; Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non torna; Cosa è successo a Santa Marta e perché può accelerare l’uscita dai fossili; Attentato cena di Trump, il video del momento degli spari e il racconto dei giornalisti italiani: È caduto. Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata e 3 posizioni perse all’ultimo giro!Dal sogno all'incubo. Si può riassumere così l'andamento del Gran Premio di Miami 2026 per Charles Leclerc ed in generale per la Ferrari, che (in attesa ... oasport.it Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, cos’è successo e cosa non tornaEd è proprio l’adozione di questo bambino uno dei punti contestati dall’inchiesta de Il Fatto Quotidiano. Secondo il quotidiano, nell’istanza per ottenere la grazia il minore veniva definito abbandona ... tg24.sky.it “Ciao Francesco, mi domando quanto la candidata in questione abbia davvero a cuore l’amministrazione della cosa pubblica…” - facebook.com facebook #Inter campione d'Italia: cosa succedeva nel mondo quando la Juve vinceva il 21° scudetto x.com