L’Inter, campione d’Italia, ha affrontato una prima stagione sotto la guida di Chivu caratterizzata da risultati diversi tra campionato e Champions League. La squadra ha mostrato difficoltà a mantenere la stessa solidità europea che invece ha dimostrato nel torneo nazionale. Non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati in Europa, evidenziando alcune lacune che hanno influenzato la sua performance complessiva nella competizione internazionale.

Domina in Italia ma va male in Europa: l’Inter campione d’Italia ha vissuto una stagione a due facce al primo anno di Chivu in panchina. Perché se la superiorità mostrata in campionato culminata con la conquista dello scudetto, è stata netta e indiscutibile. Il cammino in Europa, terminato ai playoff di Champions, certifica una brusca inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, quando l’Inter era rimasta in corsa su tutti i fronti fino all’ultimo. La clamorosa eliminazione contro il Bodo-Glimt ha rappresentato un vero e proprio campanello d’allarme, che ha fatto sorgere alcuni interrogativi. Cosa è mancato per competere in Champions e soprattutto cosa potrà accadere nelle stagioni a venire? Il gap con i top club europei.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa è mancato ai nerazzurri in Champions

DIRETTA STADIO INTER BODO 1-2: NERAZZURRI KO ED ELIMINATI DALLA CHAMPIONS!

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