Inter-Bodo Glimt cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League | le combinazioni

L’Inter ha bisogno di vincere contro il Bodo Glimt per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi affronta la partita dopo aver perso in trasferta e punta a ottenere i tre punti davanti ai propri tifosi, sfruttando il supporto di San Siro. La sfida si gioca martedì 24 febbraio e sarà determinante per le possibilità di passare il turno. I nerazzurri devono fare bene per continuare il sogno europeo.

(Adnkronos) – L'Inter sogna gli ottavi di Champions League e va a caccia dell'impresa. Domani, martedì 24 febbraio, i nerazzurri ospiteranno i norvegesi a San Siro dopo la sconfitta della settimana scorsa in trasferta. La squadra di Chivu è caduta a Bodo 3-1, sotto i colpi degli avversari, nell'andata dei playoff. Al Meazza, per agguantare un posto tra le migliori sedici squadre d'Europa servirà ora l'impresa. Ecco le combinazioni che qualificherebbero i nerazzurri al prossimo turno. I nerazzurri dovranno quindi entrare in campo e segnare. Segnare tanto, per rimontare. Per allungare la partita ai supplementari, servirà vincere con due gol di scarto, e dunque 2-0, 3-1, 4-2 e così via. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Champions League, l'Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo: per gli ottavi ora serve rimontaL’Inter ha subito una sconfitta sorprendente in casa del Bodo Glimt, a causa di un grave calo di concentrazione.

Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. Ecco cosa ha decisoIl tecnico Chivu ha deciso le formazioni ufficiali per la partita tra Bodo Glimt e Inter, valida per i playoff di Champions League 202526.

