Cortocircuito rosso sul 1° maggio | giovani comunisti e Fiom attaccano i politici del Pd

Durante un corteo del Primo Maggio a Torino, alcuni giovani coinvolti in manifestazioni di protesta hanno lanciato sassi e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Tra i partecipanti, membri di gruppi comunisti e rappresentanti della Fiom hanno espresso critiche nei confronti dei politici del Partito Democratico. La situazione si è surriscaldata, provocando momenti di tensione e disordini tra i manifestanti e le forze di polizia presenti sul posto.

Incerti del mestiere: chi soffia sul fuoco si brucia. Quello che è successo a Torino nel corteo del Primo Maggio, con gli antagonisti di Askatuna che portano lo scompiglio: sassate e scontri con la Polizia. Ad un certo punto poi uno spezzone della manifestazione, quello dei giovani comunisti, collocati accanto alla Fiom, si è rivoltato contro la delegazione Pd. Un vero e proprio parapiglia, con spintoni e insulti livorosi: «Uscite dal corteo». Il Nazareno paga l'ambiguità degli ultimi mesi: prima il tentativo di dialogo con lo storico centro sociale sgombrato nel dicembre scorso, poi il galleggiamento in un'area di confine molto sbiadita. La raccomandazione di Elly Schlein: teniamo aperto il canale con i "compagni che sbagliano", il nemico è a destra.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cortocircuito rosso sul 1° maggio: giovani comunisti e Fiom attaccano i politici del Pd Notizie correlate ProPal attaccano la Brigata Ebraica, comunisti contro radicali e due attivisti Anpi feritiDopo più di un'ora di contestazione dei movimenti proPal che hanno bloccato il corteo del 25 Aprile, la Brigata Ebraica scortata dalla polizia in... "I comunisti prima del Pd": a Palermo la presentazione del libro di Giovanni BurgioL'evoluzione del Partito comunista in Sicilia dalla Prima alla Seconda Repubblica. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: IL CORTOCIRCUITO DEL 25 APRILE: L’ALIBI DEI FASCISTI ROSSI E IL TABU’ DEL SINISTRESE; Malpensa, cortocircuito al Terminal 1: fumo in aeroporto, ma nessun ferito; Fiamme a Palazzo Dogana: incendio divampato per un cortocircuito. Allarme rosso: crisi social in corso per la tua azienda! Cosa fai Scappa dalla scrivania o affronti il problema Maria Giulia Miceli porta a NobìlitaLab un modulo in puro stile "Cena con delitto" per insegnarci a gestire un'emergenza reputazionale online, usa - facebook.com facebook