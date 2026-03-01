I comunisti prima del Pd | a Palermo la presentazione del libro di Giovanni Burgio
L'evoluzione del Partito comunista in Sicilia dalla Prima alla Seconda Repubblica. Di questo parla il libro "I comunisti prima del Pd. Sicilia 1982-2022", scritto da Giovanni Burgio la cui presentazione si terrà il 6 marzo all'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe. Introduce Gianni Notari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
