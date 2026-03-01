I comunisti prima del Pd | a Palermo la presentazione del libro di Giovanni Burgio

Da palermotoday.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evoluzione del Partito comunista in Sicilia dalla Prima alla Seconda Repubblica. Di questo parla il libro "I comunisti prima del Pd. Sicilia 1982-2022", scritto da Giovanni Burgio la cui presentazione si terrà il 6 marzo all'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe. Introduce Gianni Notari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

