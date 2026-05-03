Cortese in solo al Don Ray Club di Melissano per Solo di giovedì
Il cantautore Michele Cortese prenderà parte all’ultimo concerto della rassegna “Solo di giovedì”, che si terrà giovedì 7 maggio alle ore 20 presso il Don Ray Club di Melissano. L’evento conclude una serie di incontri musicali organizzati nella località, con Cortese che si esibirà in un concerto serale. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è libero.
MELISSANO - Sarà il cantautore Michele Cortese a chiudere il ciclo di concerti della rassegna “Solo di giovedì” con l’appuntamento in programma giovedì 7 maggio alle ore 20.15 al Don Ray Club, presso il Palazzo Santaloja a Melissano. L’iniziativa è organizzata dalla Camerata Musicale Salentina.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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