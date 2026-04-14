In vista delle prossime nomine per il ruolo di commissario tecnico della nazionale, le quotazioni di Allegri sono in aumento, mentre restano basse quelle di Conte. Attualmente, Allegri rimane in corsa per la posizione, mentre Conte sembra avere meno possibilità di essere scelto. La scelta tra i due tecnici coinvolge diverse valutazioni, ma al momento la pista di Allegri appare più concreta rispetto a quella di Conte.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il testa a testa tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e Antonio Conte, suo collega del Napoli, in questo finale di stagione non sarà soltanto per il secondo posto in Serie A e per la conquista di un piazzamento utile per disputare la Champions League nella prossima annata. Ma sarà anche una volata per la panchina della Nazionale Italiana. Con Roberto Mancini 'terzo incomodo'. Le quotazioni 'azzurre' di Allegri, per la 'rosea', sarebbero in ascesa perché - a dispetto delle rassicurazioni che arrivano dal Milan riguardo al legame con il proprio tecnico - l'ingresso o meno nella prossima Champions ma soprattutto i programmi che in Via Aldo Rossi hanno per il mercato estivo potrebbero far saltare il banco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - CT Italia, non solo Conte: in salita le quotazioni di Allegri. Resta al Milan solo in un caso

Nazionale, c'è anche Max: Allegri Ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...In questo finale di Serie A il testa a testa tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà solo per il secondo posto in classifica, ma anche.

Leggi anche: Conte al posto di Gattuso? Il tecnico del Napoli non chiude le porte all’Italia, ma direbbe sì solo in un caso

Stavolta è stato Israele a protestare contro l’Italia. Lunedì il ministero degli Esteri israeliano ha convocato il nostro ambasciatore a Tel Aviv, Luca Ferrari - facebook.com facebook

Buongiorno, le prime pagine di oggi: "Duelli d'Italia", "L'Inter ha vinto così", "Comolli: 'Grande Juve anche senza Champions'" #14aprile x.com