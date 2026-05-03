Corteo dell' ordine degli infermieri per chiedere rispetto e fermare le aggressioni in ospedale FOTO

Oggi una manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo membri dell’ordine degli infermieri e cittadini. Con una lunga passeggiata, i partecipanti hanno chiesto rispetto per il personale sanitario e hanno denunciato il crescente numero di aggressioni, sia fisiche che verbali, subite negli ospedali. La giornata si è svolta sotto un cielo soleggiato, con un messaggio condiviso di non violenza e tutela del personale che lavora in strutture sanitarie.

"Una lunga e condivisa passeggiata in città, in una bellissima giornata di sole, tutti uniti da un messaggio di non violenza, a difesa del personale sanitario che sempre più spesso è vittima di aggressioni fisiche e verbali in ospedale. Una bellissima manifestazione, partecipata e sentita, utile.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIVArezzo, 10 aprile 2026 – L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIV: donata la scultura “La pace fa bene al cuore”. Taranto, accordo tra Comune e Ordine degli infermieri: sportello per studenti in BibliotecaTarantini Time QuotidianoIl Comune di Taranto e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, tensioni al corteo per il 25 aprile: Fuori i fascisti; Flotilla, corteo a Roma per chiedere la liberazione degli attivisti: Blocchiamo tutto; 25 aprile, tre colpi con una pistola ad aria compressa contro una coppia dell’Anpi a Roma. Disordini a Milano; Il corteo del 25 aprile a Milano si spacca in quattro: finali divisi e piazze separate. L'elenco delle strade chiuse. Corteo dell'ordine degli infermieri per chiedere rispetto e fermare le aggressioni in ospedale [FOTO]Una lunga e condivisa passeggiata in città, in una bellissima giornata di sole, tutti uniti da un messaggio di non violenza, a difesa del personale sanitario che sempre più spesso è vittima di aggres ... ilpescara.it Tensione a Torino: autonomi in contrasto con le forze dell'ordine vicino ad AskatasunaUn gruppo di autonomi si stacca dal corteo del Primo Maggio a Torino e cerca di entrare nell'area dell'ex centro sociale Askatasuna; segue uno scontro con le forze dell'ordine e numerose prese di posi ... notizie.it Quello che è accaduto a Milano durante il corteo del 25 aprile non è stato un incidente. È stato un fatto. È passata una settimana e il dibattito si è concentrato sulla presenza di qualche bandiera israeliana, su singole immagini, su dettagli. Molto meno su ciò ch facebook A Ierapetra corteo sul lungomare e in centro per salutare (e sostenere) la Flotilla: “Siamo ancora qui e questa è una sconfitta per l’esercito di Israele” @amantovani71 x.com