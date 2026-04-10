L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIV

Il 10 aprile 2026, l’Ordine degli Infermieri di Arezzo ha partecipato a un’udienza con Papa Leone XI V. Durante l’incontro è stata consegnata una scultura intitolata “La pace fa bene al cuore”. Questa visita ufficiale si è svolta presso il Vaticano e ha coinvolto rappresentanti dell’Ordine e il pontefice. La consegna dell’opera è stata parte di un momento formale all’interno dell’incontro.

Arezzo, 10 aprile 2026 – L’ Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XI V: donata la scultura “La pace fa bene al cuore”. Una delegazione di OPI Arezzo (Ordine delle Professioni Infermieristiche), guidata dal Presidente Giovanni Grasso, è stata ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV. L’incontro, carico di emozione e significato simbolico, ha visto la consegna ufficiale al Pontefice dell’opera d’arte “La pace fa bene al cuore”, realizzata dallo scultore aretino Lucio Minigrilli. La scultura, p ezzo unico di alto pregio artistico, è stata fusa in bronzo (o argentometallo nobile, da specificare se diverso). L’opera raffigura un Sacro Cuore sostenuto da elementi naturali carichi di messaggi universali: Le piume: Simbolo di leggerezza, cura e della delicatezza necessaria nell’approccio al sofferente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIV Milano-Cortina, gli atleti in udienza da Papa Leone XIV. Fontana: “Dai Giochi valori destinati a durare nel tempo”Città del Vaticano, 9 aprile 2026 - I l presidente della Giunta regionale della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alla Montagna ed Enti... Udienza Generale 4 febbraio 2026, Papa Leone XIV: come leggere correttamente la Sacra ScritturaPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha parlato dell’essenzialità della Sacra Scrittura che si incarna nella storia attraverso un linguaggio... Temi più discussi: La Asl trasloca, avviata la disdetta della sede di via Calamandrei; Casa Riformista si deve fare. Lo zampino del governatore dopo il conclave da Tenti; Anche un infermiere brindisino alla Change the world model united nations di New York; Uno spazio in ricordo dell'infermiera Nives Bortolossi: Dall'Asfo solo silenzio. Arezzo, 113 nuovi infermieri: Opi Segnale positivo, ma serve una visione strutturaleArezzo, 113 nuovi infermieri nella Asl Toscana Sud Est: Opi accoglie la delibera ma richiama la necessità di valorizzare la professione e affrontare la carenza strutturale. nurse24.it Gli Ordini degli infermieri ai mass media: Non confondeteci più con altre figure o altri operatoriLa Fnopi ha decisio di intervenire con una lettera aperta alla stampa italiana perché, nonostante il netto miglioramento della percezione della professione infermieristica tra i mass media negli ... quotidianosanita.it AREZZO – Un segnale concreto, atteso da tempo, che prova a dare respiro a un sistema sotto pressione. La ASL Toscana Sud Est ha approvato una delibera per l’assunzione di 113 nuovi infermieri, destinati alle Case e agli Ospedali di Comunità del territorio - facebook.com facebook