Aperto il bando per diventare un Allievo Maresciallo dell’Esercito

È stato aperto il bando per il concorso pubblico volto all’ammissione di 140 Allievi Marescialli nell’Esercito Italiano. La selezione riguarda giovani diplomati di età compresa tra i 17 e i 26 anni e si riferisce al 29° corso biennale. La scadenza per inviare le domande è fissata al 29 aprile. La procedura di selezione è rivolta a candidati interessati a entrare nell’istituzione militare.

ANCONA – È aperto fino al prossimo 29 aprile il concorso pubblico per l'ammissione di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano al 29° corso biennale, rivolto ai giovani diplomati di età compresa tra i 17 e i 26 anni. Dopo l'ingresso alla scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo lo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Prove Cerimonia di consegna dei gradi da Maresciallo Notizie correlate Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneoIl militare voleva trasferirsi per tre anni vicino casa, per crescere il figlio appena nato. Cortona, bando aperto per il logo dei 300 anni dell’Accademia EtruscaArezzo, 28 gennaio 2026 – In vista della celebrazioni per il terzo Centenario del 2027, l’Accademia Etrusca di Cortona, promuove una «open call»... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aperto il bando per diventare Allievo Maresciallo dell’Esercito; Concorso per allievo maresciallo dell’Esercito: aperto il bando - isNews; Esercito: aperto il bando per diventare un Allievo Maresciallo. I dettagli; Concorso Ispettori Allievi Marescialli Carabinieri 2026: 898 posti - Studia per la prova scritta di italiano. Marina Militare: concorso per 286 Allievi MarescialliAperto il concorso per 286 Allievi Marescialli della Marina Militare. Requisiti diploma, scadenze e prove. Invia la domanda entro il 2 maggio 2026 ... quotidianodiragusa.it Allievi marescialli, l’Arma apre il concorsoLA PUBBLICAZIONE del concorso per 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri (in foto), relativo al 16esimo corso triennale 2026–2029 ... quotidiano.net Esercito: aperto il #bando per diventare un Allievo Maresciallo. I dettagli - facebook.com facebook