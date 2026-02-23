La cantautrice romana ha già scatenato qualche polemica per la scelta del cantante che duetterà con lei nella serata delle Cover

Ditonellapiaga partecipa a Sanremo 2026 con il singolo “Che fastidio!”, quattro anni dopo il suo debutto con “Chimica”. La scelta del cantante con cui duetterà ha suscitato discussioni tra i fan, che criticano la mancanza di coerenza con il suo stile. La cantante romana ha deciso di portare sul palco un artista molto diverso da lei, creando attenzione sulle prossime esibizioni. La serata dei Cover si avvicina, e l’attesa cresce.

D itonellapiaga torna in gara a Sanremo 2026 a quattro anni da Chimica con la scatenata Che fastidio!. Una canzone destinata a diventare uno dei tormentoni dei prossimi mesi, e che conferma ancora una volta la capacità dell’artista di incarnare le infinite articolazioni dell’animo femminile. Spaziando con versatilità tra generi e sonorità. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › La cantautrice pop Ditonellapiaga in gara a Sanremo 2022 insieme alla mitica Rettore Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con il brano Che fastidio!. Il testo e il significato della canzone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo 2026, Morgan non duetterà con Chiello nella serata delle coverMorgan ha deciso di non esibirsi con Chiello durante la serata delle cover a Sanremo 2026, dove avrebbero interpretato un brano di Luigi Tenco.

Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, con Prima o poi. E nella serata cover duetterà con Fiorella Mannoia: la video-intervistaMichele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, portando il brano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Connessioni Sonore; Mara Sattei a Sanremo 2026: un brano personale da scoprire; Mara Sattei, quando l'amore non fa più paura; L'estate di Capurso accoglie Noemi, il 17 luglio per il Multiculturita Summer Festival.

A X Factor la cantautrice romana Martina Attili porta in musica la cherofobiaIl cherofobico è una persona che evita volutamente ogni situazione che (a suo giudizio) potrebbe renderlo felice, con tutti i relativi problemi sociali che ne derivano. Non classificata ufficialmente ... quotidianosanita.it

Su Ditonellapiaga e la sua (irresistibile) estetica rétroMargherita Carducci ha scelto di chiamarsi Ditonellapiaga proprio perché «mettere il dito nella piaga», è quello che vuole fare con la sua musica. Classe 1997, la cantautrice romana torna a Sanremo 20 ... cosmopolitan.com

La cantautrice si esibirà con 'Che fastidio!' al Festival e in duetto con TonyPitony nella serata cover con 'The Lady Is a Tramp' - facebook.com facebook