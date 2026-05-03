Corso gratuito di manovre salvavita pediatriche a San Pietro Vernotico

Sabato 9 maggio si terrà nella sala consiliare del Comune di San Pietro Vernotico un corso gratuito dedicato alle manovre salvavita pediatriche. L’evento, rivolto ai genitori e agli educatori, mira a insegnare tecniche di pronto intervento in caso di emergenze con bambini. La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione può essere effettuata presso il municipio. La sessione si svolgerà nell’arco della giornata.

SAN PIETRO VERNOTICO - Un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza dei più piccoli è in programma per sabato 9 maggio prossimo presso la sala consiliare del Comune di San Pietro Vernotico.Il corso, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Brindisi, e patrocinato dal Comune, è.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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