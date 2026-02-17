Niente panico | corso sul primo soccorso e manovre pediatriche di disostruzione

Il Comune di Casapulla organizza il corso “Niente panico” per insegnare le manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica, perché molti genitori e caregiver non sanno come intervenire in situazioni di emergenza. Sabato 21 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 12:00, i partecipanti potranno imparare tecniche pratiche per salvare un bambino in difficoltà. Questo evento mira a rendere più sicuri gli incontri tra i più piccoli e gli adulti che si occupano di loro.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per gestire tempestivamente le emergenze pediatriche e ridurre il rischio di conseguenze gravi Il Comune di Casapulla mette al centro la sicurezza dei più piccoli con l'incontro informativo "Niente panico", in programma sabato 21 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 12:00. L'iniziativa, aperta a genitori, insegnanti, educatori e chiunque si prenda cura dei bambini, ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per gestire tempestivamente le emergenze pediatriche e ridurre il rischio di conseguenze gravi.