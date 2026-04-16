Manovre salvavita pediatriche

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha annunciato un evento dedicato alle manovre salvavita pediatriche e al sonno sicuro, che si terrà martedì 28 aprile 2026. La giornata è organizzata in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa prevede una lezione informativa rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di fornire conoscenze pratiche su come intervenire in situazioni di emergenza che coinvolgono i bambini.

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche, organizza in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro martedì 28 aprile 2026. Il corso è un evento formativo teorico rivolto a genitori, insegnanti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Manovre salvavita nel bambino e nel lattante Notizie correlate “Niente panico”: corso sul primo soccorso e manovre pediatriche di disostruzioneL'iniziativa ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per gestire tempestivamente le emergenze pediatriche e ridurre il rischio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SIMEUP Crotone guida la sensibilizzazione nazionale sulla Sindrome Bambino Scosso tra formazione, arte e impegno civile; Ordine di Roma, breve panoramica sui corsi di aggiornamento dei prossimi mesi; Baby Protection Day a Tarantasca; Crotone, sindrome del bambino scosso: il teatro si tinge d’arancione. Crotone, sindrome del bambino scosso: il teatro si tinge d’arancioneAmpio spazio è stato dedicato alla formazione, con le manovre salvavita pediatriche e indicazioni utili per affrontare lo stress genitoriale ... ilcrotonese.it Corso di manovre salvavita pediatriche con la Croce Rossa ItalianaL’iniziativa è gratuita per i soci sostenitori e rappresenta un’importante occasione per diffondere una cultura della prevenzione ... luccaindiretta.it I medici rispondono. Argomento del giorno: "Emergenze nella vita quotidiana e manovre salvavita" Intervengono la Dott.ssa Cinzia Nitti ed il Dott.Vincenzo Mendito Presenta Adriana Chiodi Questa - facebook.com facebook Formare i ragazzi alle manovre salvavita non è solo un dovere civico: è un #investimento sul futuro. Felice di aver portato “Viva Sofia” al Liceo Manzoni insieme al #Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded. x.com