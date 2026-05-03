corse finale con san ranieri

Oggi si svolge la corsa finale presso l’ippodromo di San Rossore, conclusione di tre giornate di gare di galoppo. Le corse si sono svolte in seguito alla sospensione delle attività presso l’ippodromo delle Capannelle, che ha portato all’aggiunta di giornate di gara a San Rossore. La competizione coinvolge diversi cavalli e fantini, concludendo così la serie di eventi iniziata alcuni giorni fa.

La riunione di corse al galoppo a San Rossore giunge oggi alla sua conclusione grazie alle tre giornate aggiunte per la sospensione del galoppo nell’ippodromo delle Capannelle. E questo convegno è l’unico festivo assegnato a Pisa. Al centro del convegno un ricco handicap dal titolo profetico: il premio “ San Ranieri ”. Dopo la “primavera dell’ ippica pisana ”, che ha avuto il suo apice nel 136° premio “Pisa”, questa corsa sembra un passaggio di tastimone a una altra stagione, quella del “giugno pisano” del quale la festa del Patrono è il fulcro religioso. La corsa, sulla distanza dei 1600 metri, vede otto cavalli al via con Melfi, cavallo dai trascorsi classici, a confronto con Lost President che ha forma più fresca; terzi incomodi Monello Sabino e l’eterno Salah Al Din.🔗 Leggi su Lanazione.it

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