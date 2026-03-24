L’associazione "Insieme per Pisa" organizza stasera, dalle 20, una serata tra cultura, tradizione e spettacolo al San Ranieri Hotel per celebrare il Capodanno Pisano. L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del consiglio regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, il sostegno dell’Associazione storica della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Il Capodanno Pisano affonda le sue radici nella tradizione medievale: anche a Pisa l’anno inizia il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione. Ancora oggi, la città celebra simbolicamente questo momento nel Duomo di Pisa, dove a mezzogiorno un raggio di sole segna l’inizio del nuovo anno pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insieme per Pisa. La conviviale al San Ranieri

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