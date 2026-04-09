un san ranieri mai visto

Sul palco del Teatro Verdi arriva una rappresentazione dedicata alla vita di San Ranieri, figura storica che ha attraversato momenti di eccessi nella giovinezza per poi trovare una nuova direzione. La narrazione ripercorre le tappe della sua esistenza, dal passato turbolento fino alla fase di redenzione. La produzione si concentra sugli eventi principali che hanno segnato la sua vita, offrendo uno sguardo dettagliato sul suo percorso personale.

La vita di San Ranieri, dagli eccessi giovanili alla redenzione salvifica, arriva sul palcoscenico del nostro Teatro Verdi. Dopo la mirabile lezione di Alessandro Barbero su San Francesco, ecco che un altro Santo si prende la scena del Verdi, ed è il nostro patrono. Il 23 aprile alle 21, con ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione, sipario aperto sulla commedia musicale e semiseria de "San Ranieri dell’Acqua" per la regia di Marco Di Stefano con musiche di Carlo Marianelli e scenografie di Alessandro Bufalini. Lo spettacolo, con i costumi prestati dalla Fondazione Cerratelli, racconta la storia del santo patrono della città dagli eccessi giovanili fino alla Glorificazione, ripercorrendo in chiave semiseria le tappe più significative della sua vita esprimendone l’estrema attualità sociale ed esistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ranieri annuncia il ritiro panchina: «Troppo faticoso, chiudo qui. La Roma sarà la mia ultima esperienza, ma mai dire mai...»Si evidenzia una preferenza netta per un ruolo dirigenziale piuttosto che per la panchina.

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Il Museo Nazionale di San Matteo Pisa è un luogo meraviglioso che custodisce la grande storia di #Pisa. Oggi, in occasione di San Ranieri, a partire dalle 21 vi accompagniamo alla Notte al Museo, una speciale visita guidata al nuovo allestimento dei bacini c - facebook.com facebook

"A maggior gloria di Dio, e invocando l’intercessione della Beata Vergine Maria e di San Ranieri nostro Patrono, salutiamo l’anno 2027" Buon anno...in Stile Pisano! @ComunePisa x.com