Nella corsa alla qualificazione in Champions League, anche la Juventus sta rallentando, aprendo spazio alla Roma. Il Napoli, che ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como, ha ricevuto critiche sia per la prestazione della squadra che per quella dell’allenatore. La situazione si fa più incerta per le posizioni alte della classifica, mentre le squadre coinvolte cercano di mantenere il passo.

È una corsa Champions a perdere. Il Napoli ha pareggiato 0-0 a Como e a Napoli la squadra e soprattutto l’allenatore sono stati persino criticati. Ormai la situazione è fuori controllo. C’è grande eccitazione per il possibile ritorno di Maurizio Sarri. Finalmente Napoli può tornare allo sconfittismo, alla comfort zone. E quindi è come se i napoletani si stessero perdendo addosso nell’attesa del ritorno del fu Comandante. Intanto con il pareggio a Como il Napoli di Conte ha ulteriormente puntellato sia la qualificazione Champions sia il secondo posto. Perché il Milan ha perso malamente a Reggio Emilia in casa del Sassuolo e la Juventus ha fallito l’aggancio ai rossoneri perché ha pareggiato in casa 1-1 col retrocesso Verona.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Corsa Champions, rallenta anche la Juventus: la Roma può rientrare

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