Corriere dello Sport | Lukaku al 96’ il Napoli piega il Verona e vede la Champions

Nel match al Bentegodi, il Napoli ha vinto contro il Verona con un gol di Lukaku al 96’, portando a casa tre punti fondamentali. La partita si è conclusa con una rimonta conclusa nel tempo di recupero, regalando ai partenopei la possibilità di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La gara è stata caratterizzata da continui cambi di risultato e da un finale emozionante.

Al Bentegodi finisce come in una favola a lieto fine, ma scritta con l'inchiostro della sofferenza. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è Romelu Lukaku l'uomo copertina di una sfida sporca, nervosa e complicata oltre ogni previsione. L'inviato Fabio Mandarini, dal Bentegodi per il Corriere dello Sport, descrive una partita brutta e incattivita, risolta solo al 95' e 11 secondi dal sinistro del belga. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli acciuffa una vittoria pesantissima in chiave Champions, evitando un nuovo passo falso contro un Verona ultimo e in crisi profonda.

Verona-Napoli 1-2: Lukaku al 96’ regala tre punti d’oro nella corsa ChampionsUna vittoria al cardiopalma che maschera una prestazione presuntuosa: gli azzurri sbancano il Bentegodi all'ultimo respiro e restano aggrappati al...

