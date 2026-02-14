Corriere dello Sport | Napoli McTominay vede la Roma | rifinitura decisiva Conte pronto a rilanciarlo

Il Napoli ha deciso di puntare su McTominay e il centrocampista ha incontrato la Roma durante l’ultimo allenamento, una sessione che potrebbe decidere il suo futuro in azzurro. La società ha organizzato una rifinitura particolare, pensata per valutare al meglio le sue caratteristiche, mentre l’allenatore Conte si prepara a inserirlo di nuovo in squadra, sperando di rafforzare il reparto mediano. McTominay ha svolto esercizi intensi con i compagni, nel tentativo di convincere il club a confermarlo.

"> Il Napoli ritrova uno dei suoi pilastri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Scott McTominay punta con decisione alla Roma e la rifinitura di oggi sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi. Lo scozzese ha saltato la Coppa Italia contro il Como per recuperare dall’infiammazione al tendine del gluteo riacutizzatasi a Marassi. Una scelta strategica, voluta da Conte, che non ha voluto correre rischi: niente panchina martedì, settimana piena di lavoro e ora fiducia in aumento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay vede la Roma: rifinitura decisiva, Conte pronto a rilanciarlo” Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay non si ferma mai: stakanovista azzurro e arma totale di Conte” Corriere dello Sport: “Napoli, Politano pronto al rilancio: Conte valuta il ritorno dall’inizio” Matteo Politano si prepara a vivere una nuova fase nel Napoli, con Antonio Conte che valuta un suo possibile ritorno dall'inizio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Napoli, la missione di Conte; Le pagelle di Genoa-Napoli: Rrahmani una certezza, McTominay infinito; Alisson entusiasta: Napoli, è un sogno essere qui. Poi parla di Conte; Napoli-Como, la grande sfida tra Conte e Fabregas: insieme nel 2018, oggi rivali. Corriere dello Sport: Napoli crede ancora in lui. Buongiorno, è l’ora di alzarsiC’è una partita che vale più di tre punti. Per Alessandro Buongiorno, la sfida contro la Roma rappresenta un crocevia personale prima ancora che tecnico. Nel suo approfondimento sul Corriere dello ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Hojlund fa per dueIl Napoli si affida al suo numero nove, ma non solo per i gol. Nel pezzo firmato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’analisi si concentra su Rasmus Hojlund, centravanti che ha imparato a ... napolipiu.com Corriere dello Sport - Bologna, una famiglia da salvare facebook #Klinsmann, intervista esclusiva al Corriere dello Sport x.com