Oggi, il Corriere dello Sport dedica la prima pagina agli exit poll delle Champions League, che indicano il Como come favorito, mentre Juventus e Roma risultano eliminate. La rassegna stampa di martedì 10 marzo 2026 presenta i risultati delle indagini e le reazioni dei tifosi, con particolare attenzione alle squadre coinvolte e alle sfide decisive che si sono svolte nelle ultime settimane.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre facendo dei pronostici, con l'aiuto dei dati Opta su calendario e scontri diretti, sulla corsa al quarto posto in classifica, quindi all'ultimo piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League, che attualmente vede Como e Roma con 51 punti e Juventus con 50 in lotta. Secondo le previsioni, saranno i lariani di Cesc Fàbregas a farcela, con giallorossi e bianconeri relegati in Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Exit poll Champions: Como favorito, Juve e Roma fuori!”

Prima pagina Corriere dello Sport: "Juve fuori. Dea mitica"Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 26 febbraio 2026.

Prima pagina Corriere dello Sport: "Triplayoff: Inter, Juve e Atalanta agli spareggi. Napoli fuori"Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026.

Corriere dello Sport: Napoli, è tornato un altro De BruyneNapoli, è tornato un altro De Bruyne. Lo si legge di spalla in prima pagina il 'Corriere dello Sport', che si concentra sulla lotta per il quarto posto che vale l'ultimo slot per la prossima

Il Milan vince il derby, il Corriere dello Sport così in prima pagina: L'AllegrataL'Allegrata: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scudetto, 10 partite alle fine:

