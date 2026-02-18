Corriere dello Sport – rinnovi con il Bologna in salita
Il Bologna ha annunciato che alcuni giocatori non hanno ancora firmato il rinnovo, creando tensione tra i tifosi. La situazione si è fatta complicata dopo le ultime trattative, che sembrano essere in stallo. I sostenitori si sono riversati sui social per esprimere preoccupazione e insoddisfazione, chiedendo chiarezza sulla situazione contrattuale del team.
2026-02-18 09:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere: BOLOGNA – Chi rinnova e chi no. Hanno recentemente firmato l'allungamento del contratto fino al 2030 Santiago Castro e fino al giugno del 2029 Jens Odgaard, e già hanno cominciato a frequentare gli uffici di Claudio Fenucci e Giovanni Sartori i procuratori di Juan Miranda e Nikola Moro, i cui contratti (con o senza opzione) scadranno nel 2028. I capi del Bologna non hanno fretta, ma hanno preferito capire da subito anche quello che abita nella testa sia di questi due calciatori che dei loro agenti, ripromettendosi di riprendere i confronti alla fine del campionato.
