Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio, si terranno le elezioni amministrative in due città della regione. Nove candidati si contenderanno la guida di San Giovanni in Fiore e di Crotone, due località con un forte legame tra il territorio montano e il mare ionico. Le urne saranno aperte per scegliere i nuovi amministratori e definire le future direttrici di gestione delle comunità locali.

? Cosa sapere San Giovanni in Fiore e Crotone votano il 24 e 25 maggio per le amministrative.. Nove candidati si sfidano per il controllo di San Giovanni e del capoluogo crotonese.. Il 24 e il 25 maggio i cittadini di San Giovanni in Fiore e Crotone saranno chiamati alle urne per decidere le nuove sorti amministrative, con sfide elettorali che vedono coinvolti cinque candidati nella città della Sila e quattro nel capoluogo pitagorico. Mentre nelle strade della provincia si respira l’aria delle grandi decisioni, la politica locale si prepara a un test decisivo che toccherà da vicino le vite di chi abita i borghi silani e le coste crotonesi. A San Giovanni in Fiore, la competizione per la fascia tricolore si preannuncia come una delle più accese degli ultimi anni, con un frammentato che vede impegnati cinque aspiranti alla guida del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sila e mare ionico: sfida elettorale tra 9 candidati al voto

Notizie correlate

Venezia, sondaggio elettorale: i 7 candidati e le sfide del votoL’istituto di ricerca Tecnè ha avviato questo giovedì 16 aprile una rilevazione d’opinione volta a tracciare il termometro elettorale della città di...

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Spiagge Calabria Ionica: le 15 più belle da Roseto a Roccella (Guida 2026); Nella Calabria mistica un Codex da scoprire; Sindaci chiedono incontro ad ANAS su Sila-Mare e SS106: pressing su tempi e collegamenti; Di là dal fiume e tra gli alberi.

Sindaci chiedono incontro ad ANAS su Sila-Mare e SS106: pressing su tempi e collegamentiNel frattempo anche Cisl ha incontrato Anas per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'opera e ha chiesto l'istituzione di un tavolo permanete di confronto sindacale sulla Strada Statale 177 di ... ecodellojonio.it

Sindaci, Anas ci incontri su pianificazione infrastrutturale area ionico-silanaROSSANO, 24 APR - Il sindaco di Corigliano-Rossano, unitamente ai sindaci di Longobucco, Caloveto, Cropalati e Bocchigliero, ha formalmente richiesto ad Anas la convocazione di un incontro istituziona ... ansa.it

«Ferman è impaziente di riportare a casa Mahir, affinchè possa sposare Sila e salvarla dal disonore.» Inizia così un nuovo capitolo della intrigante dizi turca che ha catturato il cuore degli spettatori italiani. Con i talentuosi Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Cosk - facebook.com facebook