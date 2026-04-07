A Messina si avvicina la data delle elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio. Cinque candidati sono in corsa per la fascia di sindaco, con diverse strategie che coinvolgono liste e coalizioni. La fase di presentazione delle candidature si sta avvicinando, e a tre settimane dalla scadenza i nomi ancora non sono definiti del tutto. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto.

Le amministrazioni di Messina si preparano al voto del 24 e 25 maggio, con una corsa verso la definizione delle candidature che entra in una fase decisiva a tre settimane dalla scadenza per il deposito dei nomi. Il clima cittadino è dominato dall’attesa per i programmi elettorali. I vari schieramenti, tra cui partiti tradizionali, movimenti civici e gruppi legati a singoli leader, stanno ultimando le liste per offrire un progetto di governo che risulti credibile agli occhi degli elettori. La competizione per la carica di sindaco vede cinque figure principali. Federico Basile punta alla rielezione con Sud chiama Nord, mentre Marcello Scurria guida il fronte del centrodestra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina al voto: 5 candidati e strategie tra liste e coalizioni

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Tricase al voto tra coalizioni frammentate e diversi aspiranti sindaciIl quadro politico si è ancora più complicato con le proposte già ufficiali e quelle vicine ad esserlo.

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