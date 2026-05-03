A Corato, Pietro Zona ha presentato ufficialmente le liste per le elezioni comunali, includendo i nomi dei candidati che compongono il gruppo Polis. Le liste sono state rese note pubblicamente e includono diversi nomi che si presenteranno alle prossime consultazioni. La presentazione delle liste rappresenta un passo importante nel percorso elettorale, con i candidati pronti a concorrere per le future decisioni sulla gestione del territorio e dei servizi pubblici.

? Cosa scoprirai Chi sono i nomi chiave che compongono la lista Polis?. Come influenzeranno i nuovi candidati la gestione del bene comune?. Quali legami familiari emergono dai nomi delle liste di Zona?. Perché la coalizione ha scelto una strategia così frammentata?.? In Breve La lista Polis include candidati come Mazzilli Massimo, Leo Nunzia e Francesco Marcone.. Il gruppo Noi Moderati – Popolari conta 23 candidati tra cui Aldo Strippoli e Massimo Balducci.. La lista Direzione Corato presenta 24 nomi tra cui Filippo Tatò e Giovanni Berardi.. La strategia di Pietro Zona mira a coinvolgere quartieri centrali e periferici di Corato.. Le liste...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corato, Pietro Zona schiera i nomi: ecco le liste per il Comune

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