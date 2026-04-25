Comunali presentate le liste Forza Italia e Cannizzaro sindaco | ecco i nomi dei candidati

Questa mattina sono state depositate ufficialmente le liste di candidati per le prossime elezioni comunali. Le liste sono riconducibili al candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro. Entrambe le liste includono i nomi dei candidati che si presenteranno alle urne. Le candidature sono state rese note con il deposito formale presso gli uffici elettorali. La campagna elettorale si avvia con la presentazione ufficiale di queste liste.

Questa mattina sono state depositate stamane le due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro. La lista di Forza Italia è composta principalmente dagli “uscenti”, da chi ha ben lavorato in Consiglio comunale, facendo opposizione al mal governo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Comunali a Procida e Lacco Ameno: presentate le liste dei candidatiProcida e Lacco Ameno si avvicinano al voto amministrativo del 2026 con la presentazione ufficiale delle liste e l'avvio della campagna elettorale...

Elezioni comunali, tutti i nomi dei candidati nelle liste per ParcaroliIl sindaco uscente Sandro Parcaroli potrà contare quest’anno su sei liste a supporto della sua candidatura (nel 2020 erano otto).

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidati; Elezioni, gli assi di Fdi e Forza Italia per Olivetti; Macerata, 5 aspiranti sindaci. A Montecassiano tensioni nel centrodestra, Forza Italia si sfila. È caccia ai candidati last minute; Elezioni a Reggio, la carica dei 700 candidati: sorprese, conferme e possibili outsider.

Comunali 2026, presentate le liste a Procida e Lacco AmenoProcida e Lacco Ameno si avvicinano al voto amministrativo del 2026 con la presentazione ufficiale delle liste e l'avvio della campagna elettorale nei due Comuni delle isole del Golfo di Napoli. (ANSA ... ansa.it

Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di Forza Italia: i NOMI dei candidati del partito azzurroForza Italia, il partito del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, ha presentato la sua lista in vista delle elezioni comunali. La lista di Forza Italia è composta principalmente dagli uscenti, d ... strettoweb.com

Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione: «Oggi celebriamo libertà e democrazia» - facebook.com facebook

Oggi, a Roma, abbiamo celebrato i 50 anni del @EPP insieme ad @Antonio_Tajani, @ManfredWeber e a tanti esponenti del movimento azzurro, tra cui anche la delegazione di Forza Italia Basilicata. Grazie alla coerenza e alla visione che ci guidano da sem x.com