L’Italia si ritrova nell’habitat di Coppa del Mondo | Bormolini trionfa nel PGS di Krynica Caffont quarta

L’Italia torna a festeggiare nel circuito della Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Nella gara di Krynica, un atleta italiano vince nella specialità del PGS, mentre un altro si piazza quarto. La Nazionale maschile di snowboard parallelo ha ottenuto un risultato positivo dopo aver partecipato alla competizione. La manifestazione si è svolta in Polonia e ha visto protagonisti atleti di diversi paesi.

La Nazionale italiana maschile di snowboard parallelo torna a festeggiare dopo la delusione olimpica a Milano Cortina. Vola in Polonia, a Krynica, la Coppa del Mondo per due PGS e Maurizio Bormolini conquista gara-1, mettendo la firma sul terzo successo stagionale, addirittura il numero otto per il Bel Paese. Il livignasco ha dominato questa giornata, partendo dalle qualifiche, vincendo poi nettamente tutti i suoi scontri diretti fino alla finale contro il coreano Sangho Lee, battuto di 71 centesimi. Bormolini con questo successo torna al comando della classifica generale di Coppa, lui che guida anche quella di PSL. Terza posizione per il canadese Arnaud Gaudet.