Amatori Uisp Sant’Andrea Castelnuovo fa il bis E ora la seconda fase

Il Sant’Andrea Castelnuovo ha vinto nuovamente il titolo nella categoria amatoriale organizzata dalla Uisp. La squadra ha confermato il successo ottenuto nella precedente stagione e si prepara ora alla seconda fase del campionato. La competizione si è conclusa con la vittoria del team, che si è distinto per le prestazioni durante tutta la stagione.

Il Sant’Andrea Castelnuovo si è confermato campione della Uisp anche per la stagione da poco conclusa. La squadra allenata da mister Fabio Novaga ha chiuso al primo posto il girone, dopo 22 giornate, con 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, precedendo altre due squadre forlivesi. I tre punti decisivi sono arrivati nel recupero vinto 2-3 in casa del San Vito, firmato dalle reti di Bevoni (2) e Montalti. Questa la classifica finale: Sant’Andrea Castelnuovo 49; Forum Livii 48; Galaxy FornòCOSME 42; Stuoie Lugo 41; Savio 40; Diavoli Rossi Santarcangelo 37, Real San Vito 34; Olimpia Crocetta Cesena 25; Borgo Rivola Riolo, Thirteen Savignano 22; Atletico Imolese 8; Calcio Sisa 4.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amatori. Uisp, Sant’Andrea. Castelnuovo fa il bis. E ora la seconda fase Notizie correlate Calcio Uisp a 11: Del Freo fa bis, mentre allunga il Blues BoysLa Spezia, 2 marzo 2026 – Testa-coda facile per l'Amatori Per Lucio corsaro sul campo del Pegazzano, mentre alle spalle regge il Sarzana e il Blues... Calcio Uisp a 11: l'Amatori Per Lucio confeziona un capolavoro da... solitario leaderLa Spezia, 9 febbraio 2026 – Il capolavoro dell'Amatori Per Lucio adesso è completo: la strabordante vittoria sul Comano e i contemporanei passi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Amatori. Uisp, Sant’Andrea. Castelnuovo fa il bis. E ora la seconda fase; Campionato Uisp Prato, il Signa non si ferma più. Rallentano i Kickers Narnali; Scheda squadra Nausicaa; Toscana - Amatori UISP Arezzo - Terza Categoria Girone A G21 - Desmo vs Q.P.S. Andrea Biancoverde 32. Calcio amatoriale. Uisp, il Sant’Andrea adesso insegueAvanza il campionato di calcio Uisp con sempre più bagarre in vetta. I campioni in carica del Sant’Andrea, battuti nell’ultimo turno dallo Stuoie Lugo 3-1, inseguono ora a una lunghezza le due ... ilrestodelcarlino.it Calcio Uisp. Sant’Andrea saldo in vetta grazie ai gol di Gabelli e CucchiC’è sempre il Sant’Andrea Castelnuovo al comando nel campionato di calcio Uisp. Dopo tredici giornate la formazione forlimpopolese guida il... C’è sempre il Sant’Andrea Castelnuovo al comando nel ... ilrestodelcarlino.it L’uomo è stato riconosciuto dai commessi di un negozio tra via Sant’Andrea e via della Spiga a Milano: nello zaino altri abiti per 7mila euro - facebook.com facebook