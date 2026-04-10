Polisportiva Amatori Obiettivo | gare in mare

La Polisportiva Amatori Prato tornerà a partecipare a competizioni di nuoto in mare nelle prossime settimane, dopo aver interrotto le attività per un anno. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti e a confrontarsi in eventi di nuoto in acque libere, che si terranno lungo la costa. La ripresa delle gare in mare segna il ritorno ufficiale delle attività sportive della società.

La Polisportiva Amatori Prato ripartirà nelle prossime settimane a gareggiare in acque libere, dopo un anno sabbatico. "Ci siamo riposati e concentrati, adesso siamo pronti a ripartire: ho lanciato la sfida come presidente, i ragazzi hanno accettato. Stiamo ponendo le basi per il campionato italiano: abbiamo voglia di combattere anche su quel fronte. Puntiamo al decimo Scudetto ed alla conseguente stella" ha fatto sapere il presidente della Polisportiva Amatori Prato, Gabriele Giusti, annunciando l’intenzione del club di tornare a competere nel campionato italiano in acque libere ad un biennio di distanza dall’ultima volta. Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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