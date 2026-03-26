Da oggi è attivo il servizio di trasporto pubblico tra Sant’Agata Li Battiati e Catania, con il collegamento tramite bus di linea che collega i due comuni a Tremestieri. La messa in funzione della tratta arriva dopo i collaudi tecnici svolti recentemente dall’azienda di trasporti pubblici.

Da oggi il servizio Amts con il bus di linea Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri che collega i due comuni a Catania è una realtà finalmente vicina. Gli appelli rivolti dal sindaco di Battiati Marco Rubino alla Regione per sbloccare l’ultimo passaggio prima dell’attivazione hanno sortito effetto: il Dipartimento dei Trasporti Servizio 1 è infatti uscito da quell’immobilismo che ha di fatto tenuto in ostaggio un mezzo pronto a partire, limitando la mobilità pubblica. Questa mattina i tecnici della Motorizzazione dell’ufficio Trasporti della Regione hanno effettuato il sopralluogo di collaudo, quindi ora il collegamento necessita solo dei prossimi piccoli step burocratici per essere effettivo e la verifica da parte dell’Ast che non ci sia sovrapposizione con la propria linea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Amts, collaudi tecnici: presto attiva la tratta Sant'Agata li Battiati-Catania

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