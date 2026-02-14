Cantù nella morsa dei controlli | pattuglie e verifiche a tappeto tra centro e Asnago

A Cantù, la polizia ha intensificato i controlli ieri sera per arginare problemi di sicurezza, concentrandosi soprattutto nel centro e ad Asnago. Durante le verifiche, gli agenti hanno fermato numerosi veicoli e controllato i documenti di cittadini e pendolari. Le pattuglie hanno anche effettuato posti di blocco in punti strategici per prevenire eventuali illeciti. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta sentire con intensità, creando una vera e propria rete di verifiche capillare.

Presidi visibili tra Cantù, Asnago e la zona delle giostre: bar controllati, veicoli fermati e verifiche preventive. “Così si dà sicurezza”, il commento di molti avventori Serata di controlli intensi ieri nel Canturino, dove in diverse zone della città la presenza delle forze dell’ordine si è fatta notare. Pattuglie dei carabinieri in movimento, posti di verifica e controlli mirati hanno interessato soprattutto Cantù, con particolare attenzione al centro cittadino, ad Asnago e all’area delle giostre. In campo un dispositivo articolato: almeno tre pattuglie dei carabinieri, tre della polizia Locale di Cantù, con il supporto dell’Ispettorato del Lavoro.🔗 Leggi su Quicomo.it Controlli a tappeto in discoteca: verifiche su sicurezza e rispetto delle norme Sono in corso controlli approfonditi nelle discoteche di Ferrara, mirati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’igiene. Elicottero, pattuglie e Cacciatori nel Canturino: nuova “morsa” dei carabinieri, ecco le zone presidiate Nel Canturino, i carabinieri hanno rafforzato i controlli con pattuglie, cacciatori e un elicottero, tornando a monitorare l’area a distanza di dieci giorni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Bruce Seals. Top scorer (26 punti) nella finale di Coppa delle Coppe giocata a Milano il 19 marzo 1980 e vinta dall'Emerson Varese sulla Gabetti Cantù per 90 ad 88 dopo un tempo supplementare. Per Varese anche 24 punti di Morse e 22 di Mottini; per Cant facebook